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В Амурской области неизвестные подожгли военкомат

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Амурской области неизвестные подожгли военкомат

Фото: Telegram-канал Baza

Вроде бы хотели уничтожить картотеку.

В России не прекращаются умышленные поджоги военкоматов. В ночь на 11 января в поселке Магдагачи Амурской области горело здание комиссариата.

Об этом сообщают российские Телеграмм-каналы и СМП.

Отмечается, что около 05:00 неизвестные подожгли оконный блок в здании военкомата. Затем огонь распространился на кабинеты. Возгорание удалось ликвидировать. Работники не пострадали.

"Ночью кто-то подошел к зданию, разбил окно и бросил внутрь предположительно бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Загорелась оконная рама", — пишет Baza.

Глава района Андрей Горюнов считает, что нападавшие пытались уничтожить картотеки, сообщает Amur Mash. Делом занимается региональное управление МВД. Палия пока не нашли.

Напомним, в   Ростовые-на-Дону задержали троих молодых людей, двое из которых несовершеннолетние. Их подозревают в том, что они планировали поджечь военкомат. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

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Дата публикации
Просмотры
912
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