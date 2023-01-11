В Амурской области неизвестные подожгли военкомат

В России не прекращаются умышленные поджоги военкоматов. В ночь на 11 января в поселке Магдагачи Амурской области горело здание комиссариата.

Об этом сообщают российские Телеграмм-каналы и СМП.

Отмечается, что около 05:00 неизвестные подожгли оконный блок в здании военкомата. Затем огонь распространился на кабинеты. Возгорание удалось ликвидировать. Работники не пострадали.

"Ночью кто-то подошел к зданию, разбил окно и бросил внутрь предположительно бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Загорелась оконная рама", — пишет Baza.

Глава района Андрей Горюнов считает, что нападавшие пытались уничтожить картотеки, сообщает Amur Mash. Делом занимается региональное управление МВД. Палия пока не нашли.

Напомним, в Ростовые-на-Дону задержали троих молодых людей, двое из которых несовершеннолетние. Их подозревают в том, что они планировали поджечь военкомат. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Читайте также: