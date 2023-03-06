Понад 350 снарядів за добу: на Херсонщині через ворожі обстріли загинули діти

У Херсонській області 5 березня через обстріли російської армії загинули троє людей, двоє з них — діти.

Про це в Telegram повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його даними, за добу російські військові з важкої артилерії та "Градів" 74 рази обстріляли Херсонську область, випустили по ній 354 снаряди.

Херсон обстріляли чотири рази, 23 снаряди влучили приватні й багатоквартирні будинки.

Протягом доби російська армія атакувала Бериславську, Новоолександрівську та Тягинську територіальні громади. Зокрема, обстріляли Берислав, Зміївку, с.Томарине, Новоолександрівку, Михайлівку, Гаврилівку, Золоту Балку, Тягинку, Ольгівку, Львове та Бургунку. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та господарські споруди мешканців. Загиблих і травмованих немає.

За фактами злочинів російських військових на Херсонщині за дві доби правоохоронці відкрили 35 кримінальних проваджень, повідомила у Facebook обласна поліція.

Фото: ГУ НП в Херсонській області

"В обласному центрі під ударами ворога опинилася церква, приватні будинки у прибережних районах, багатоповерхівки у мікрорайонах Корабел, ХБК, Таврійський та Північний. Вибуховою хвилею у квартирах вибиті шибки, потрощені фасади будівель, побито дахові покриття. На місцях обстрілів працювали слідчо-оперативні групи поліції, обстежували територію та збирали речові докази збройної агресії армії РФ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Херсон і всю деокуповану частину області щодня з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії обстрілює російська армія. Попри все у звільнених населених пунктах тривають стабілізаційні заходи. На лівобережжі Херсонщини також лунають вибухи — Сили оборони знищують склади боєприпасів, техніку, живу силу та логістичні шляхи військ РФ.