Україна готується до контрнаступу: що відомо

Західні партнери повірили в Україну, тому й передають зброю для контрнаступу. І йдеться не лише про танки.

Після низки неофіційних новин про можливий контрнаступ навесні цю інформацію прокоментували джерела ТСН.ua в уряді.

"Ми до нього готуємося, наші військові навчаються за кордоном. Вся техніка, про яку відомо, – вона не для стримання, вона для наступу, – повідомили джерела. – Коли саме він відбудеться – це питання до Генштабу. Танки Leopard, які вже є в Україні – за рішенням Генштабу вони будуть застосовані в контрнаступі. Будуть іти готовими підрозділами. Але це буде вирішувати Валерій Залужний. Танки надані нам для перемоги. Танкова дивізія буде. Західні партнери повірили в нас, тому і дають нам зброю – не тільки танки – для контрнаступу. Вони вже стільки проінвестували, що вже точно не відійдуть. Візит шановного пана Байдена – це дуже важливе свідчення того, що вони – партнери – заточені на нашу перемогу".

Нагадаємо, ексрадник Офісу президента Олексій Арестович раніше висловив думку, що Україна вже повністю готова до контрнаступу. За словами військового оглядача, військове командування чекає на хорошу погоду, тож контрнаступ може розпочатися в середині квітня.

Про можливий контрнаступ ЗСУ у квітні заявив і військовий експерт Роман Світан.

На думку екскомандувача армії США в Європі генерал-лейтенанта у відставці Бена Годжеса, для успішного звільнення Криму та перемоги у війні Україна повинна у травні-червні скерувати підготовані війська в напрямку Мелітополя та Маріуполя.

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