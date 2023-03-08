Трюдо объявил об увеличении поддержки Украины: известны первые детали

Канада начнет учить украинских защитников тактической медицине.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет The Canadian Press.

По его словам, речь идет о расширении подготовки для украинских военнослужащих. В рамках этого также будет продолжена тренировка украинских военных инженеров.

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"Мы продолжаем обучение инженеров в рамках операции UNIFIER как минимум до осени, а также отправляем военнослужащих Вооруженных сил Канады для помощи украинским силам с тактическими медицинскими навыками", — подчеркнул Трюдо.

Кроме того, Канада выделит 3 млн долларов на разминирование территорий Украины. Также Оттава вместе с ЕС будет работать над доставкой энергетического оборудования в Украину.

Напомним, Канада удвоит свой вклад в рамках международной "танковой коалиции", которая предусматривает передачу Украине Leopard.

4 февраля сообщалось, что первый танк Leopard 2 отправился в Украину самолетом из Канады.

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