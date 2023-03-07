Ужгород превзошел Киев по аренде квартир: эксперты объяснили, что происходит с ценами

В Киеве наблюдается удешевление стоимости аренды квартир. Как отмечают специалисты, спрос на такое жилье снизился в январе и феврале. Теперь ранее популярные и дорогие киевские квартиры стали намного дешевле квартир во Львове, Ужгороде и Ивано-Франковске, где цены за аренду жилья пошли в рост. Как долго будет длиться такая тенденция и чего ожидать на рынке недвижимости, сайт ТСН. ua поинтересовался у экспертов.

Поражающие цифры

В январе средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице составляла 8900 грн, за двухкомнатное помещение просили 12213 грн, а за трехкомнатное – 18035 грн.

Тем временем в западном регионе средние цены по аренде однокомнатных квартир бьют рекорды:

в Ивано-Франковске – 10467 грн

во Львове — 12974 грн

в Ужгороде – 16228 грн

Двухкомнатные:

в Ивано-Франковске – 12400 грн

во Львове – 15902 грн

в Ужгороде — 18284 грн

Трехкомнатные:

в Ивано-Франковске — 14314 грн

во Львове – 17424 грн

в Ужгороде – 21941 грн

По словам экспертов, рост стоимости аренды жилья наблюдается сейчас по всему западному региону нашей страны. Особенно интересен феномен Ужгорода, где стоимость аренды жилья, взлетела к небесам. Но здесь все очень просто – чем больше спрос на жилье, тем больше растут цены. Ужгород небольшой город, а людей, приехавших туда спасаться от войны, очень много.

"Война заставила многих людей переехать в западные регионы. Люди живут там уже больше года, а спрос на жилье порождает стремительный рост цен. Поэтому и есть такой дисбаланс, когда аренда квартир в Киеве по стоимости дешевле чем в Ужгороде, или Франковске. В довоенные и в карантинные времена – Киев оставался самым дорогим городом по аренде жилья. Люди покупали дорогое жилье в столице, чтобы после этого сдавать его в аренду и получать немалые доходы", — рассказывает сайту ТСН.ua Сергей Курганов, риелтор-практик, гендиректор риелторского объединения.

Что влияет на аренду квартир в Киеве?

Эксперт отмечает, что объемы сделок на рынке недвижимости по купле-продаже уменьшились в восемь раз. А что касается стоимости аренды квартир в столице, то на нее влияет много факторов. Один из основных – это информация.

"Каждый день жителям столицы "эксперты" обещают новые массированные ракетные удары, которые не всегда случаются. Или рассказывают о новом наступлении россиян на Киев. Все это сказывается не только на психике людей, но и на рынке недвижимости. Люди выезжают из города. Например, многие жители уехали из столицы перед 24 февраля, чтобы пережить в другом городе годовщину российского вторжения. В такие дни людям не до аренды квартир. Поэтому отсутствие спроса приводит к уменьшению стоимости аренды жилья", — объясняет Сергей Курганов.

Чего ждать весной?

Он добавляет, что снижение стоимости аренды квартир весной было всегда.

"Сезонные рабочие, которые работали в Киеве всю зиму, возвращаются весной домой, ведь нужно сажать огороды и возделывать землю. Думаю, что такая же тенденция будет и в этом году, потому что огороды никто не отменял, даже во время войны. Кроме того, в Киеве практически остановилось строительство жилья. Площадки заморожены, а строители, ранее ехавшие в город и снимавшие там квартиры – этого не делают. Все это также скажется на рынке аренды квартир, их стоимости", — добавляет эксперт.

Но есть и плюсы – стабильная поставка электроэнергии в Киеве. Свет уже не выключают в столице почти месяц, и это может вернуть часть бывших арендаторов в столицу.

"Если будет наплыв арендаторов, то стоимость аренды жилья в Киеве может увеличиваться. Также многое зависит от ситуации на фронте. Обычно обострение боевых действий побуждает людей, которые еще не выехали из горячих точек – сделать это. Подавляющее большинство сначала приезжает в Киев. А спустя время перемещаются в западные регионы страны", – добавляет Сергей Курганов.

Он отмечает, что за последнюю неделю на рынке недвижимости столицы происходит определенное оживление. Есть спрос на объекты, которые зимой не сдавались в аренду. Сейчас их начали осматривать, а также есть определенные тенденции к заключению сделок.

Что говорят в регионах

Ирина Карбашевская, руководитель агентства недвижимости в Ивано-Франковске рассказала нам, что стоимость аренды жилья в городе зависит от нескольких факторов.

Прежде всего – это локация, в которой расположен дом, новостройка, или вторичный рынок, а также от наполнения квартиры и ее технического состояния.

"Сейчас стоимость аренды жилья в Ивано-Франковске не увеличивается. Я бы даже отметила, что цены кое-где уменьшаются. Все зависит от типа жилья. Если мы говорим об однокомнатных квартирах, то стоимость аренды зависит от того, где находится квартира — в новостройке, или это вторичный рынок. Однокомнатную квартиру на вторичном рынке в Ивано-Франковске можно арендовать за 7-8 тысяч гривен в месяц. Однокомнатная квартира в новостройке – 12-14 тысяч гривен ", – рассказывает сайту ТСН.ua Ирина Карбашевская.

Что касается аренды двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске, то средняя стоимость на вторичном рынке – 10 тысяч гривен. А в новостройке обойдется в месяц за 16 тысяч гривен. Трехкомнатные квартиры на вторичном рынке арендуют за 10-12 тысяч гривен, а в новостройках аренда обойдется в месяц 18-20 тысяч гривен.

"Наиболее популярными в Ивано-Франковске остаются однокомнатные квартиры, которые сдаются в аренду в месяц по 10-12 тысяч гривен. Они сами ходовые. А вот аренда частных домов почти не пользуется спросом. Очень мало запросов от клиентов на аренду частных домов. Если сравнивать с Киевом, где люди не хотели арендовать квартиры на верхних этажах из-за отключения электричества, то в Ивано-Франковске такой проблемы не было. У нас преимущественно дома не высокие -10-12 этажей. Поэтому люди снимают жилье на всех этажах", — говорит Ирина Карбашевская.

Она добавляет, что сейчас в городе снизился спрос на аренду квартир, а с ним и стоимость аренды жилья.

"Люди массово квартиры снимали, когда год назад уезжали подальше от зоны боевых действий. Но уже сейчас стоимость аренды жилья уменьшается, потому что нет большого спроса", — уточняет специалист.

Ранее мы сообщали, какие квартиры в Киеве пользуются наибольшим спросом.

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