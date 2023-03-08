В Египте нашли улыбающегося сфинкса с лицом императора Клавдия

В Египте археологи обнаружили статую улыбающегося сфинкса из извести в остатках древнего храма.

Об этом пишет BBC.

Артефакт обнаружили в двухуровневой гробнице в провинции Кена, в 450 км к югу от Каира.

Ученые считают, что сфинкс с улыбающимся лицом и двумя ямочками на щеках символизирует римского императора Клавдия. Он намного меньше всемирно известного Сфинкса в пирамидах Гизы, высотой 20 метров.

Пока археологи изучают отметки на каменной плите, которые могут рассказать больше об этой статуе.

Тиберий Клавдий Цезарь Август Германик — император из династии Юлиев-Клавдиев в 41-54 годах.

Ранее стало известно, что в Великой пирамиде Гиза, которую еще называют пирамидой Хеопса, нашли тайный 9-метровый коридор. Это подтвердили сотрудники отдела египетских древностей. Это может привести к новым находкам.

В Египте археологи нашли 20 неограбленных саркофагов с мумиями

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