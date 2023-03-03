В пирамиде Хеопса в Египте обнаружили скрытый коридор

В Большой пирамиде Гиза, которую еще называют пирамидой Хеопса, нашли тайный 9-метровый коридор. Это подтвердили сотрудники отдела египетских древностей. Это может привести к новым находкам.

Об этом сообщает Reuters.

Недостроенный коридор, вероятно, создавали для облегчения веса пирамиды, предполагает Мостафа Вазири, глава Высшего совета древностей Египта.

Находка состоялась в рамках проекта Scan Pyramids, использующего с 2015 года современные технологии, в частности сканирования и эндоскопы, чтобы заглянуть внутрь пирамиды.

Египетский археолог Захи Хавасс сказал, что этот коридор является "очень большим открытием", которое впервые узнают люди во всем мире. Он также отметил, что оно может помочь обнаружить, существует ли до сих пор похоронная камера Хеопса внутри пирамиды.

Большую пирамиду, высота которой составляет 146 метров, построил на плато Гиза во времена четвертой династии фараон Хуфу или Хеопс, правивший примерно с 2609 по 2584 г. до н.э. Несмотря на то, что это одна из старейших и самых больших памятников на Земле, до сих пор нет точного ответа на то, как ее построили.

Напомним, в Египте археологи смогли обнаружить остатки древнего храма. Святыню обнаружили во время раскопок в Телль-эль-Фараине. Это место также известно как "холм фараонов".

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