У піраміді Хеопса в Єгипті знайшли прихований коридор

У Великій піраміді Гіза, яку ще називають пірамідою Хеопса знайшли потаємний 9-метровий коридор. Це підтвердили співробітники відділу єгипетських старожитностей.

Це може призвести до нових знахідок.

Про це повідомляє Reuters.

Недобудований коридор, ймовірно, створювали для полегшення ваги піраміди, припускає Мостафа Вазірі, голова Вищої ради старожитностей Єгипту.

Знахідка відбулася в рамках проєкту Scan Pyramids, який від 2015 року використовує сучасні технології, зокрема сканування та ендоскопи, щоб зазирнути всередину піраміди.

Єгипетський археолог Захі Хавасс сказав, що цей коридор є "дуже великим відкриттям", про яке вперше дізнаються люди в усьому світі. Він також зазначив, що воно може допомогти виявити, чи досі існує похоронна камера Хеопса всередині піраміди.

Велику піраміду, висота якої становить 146 метрів, побудував на плато Гіза у часи четвертої династії фараон Хуфу або Хеопс, який правив приблизно від 2609 до 2584 до н.е. Попри те, що це одна з найстаріших і найбільших пам'яток на Землі, досі немає точної відповіді щодо того, як її побудували.

Нагадаємо, у Єгипті археологи змогли знайти залишки стародавнього храму. Святиню виявили під час розкопок у Телль-ель-Фараіні. Це місце також відоме як "пагорб фараонів".

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