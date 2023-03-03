На Херсонщині ексгумували тіла місцевих, закатованих росіянами

У Херсонській області продовжують знаходити тіла громадян, закатованих російськими військовими під час окупації правобережжя регіону. Прокурори, поліцейські та експерти ексгумували тіла ще двох чоловіків.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора в Telegram.

За даними слідства, загиблими є місцеві жителі. Загарбники незаконно затримали їх, поки ще залишалися в Херсоні, з різницею майже у місяць.

"Їх помістили до ізолятора тимчасового тримання, який окупанти облаштували для ув’язнення та катування громадян. Під час огляду закатованих виявлено ознаки численних ушкоджень, серед яких переламані ребра", – йдеться у повідомленні відомства.

Після ексгумації тіла загиблих відправили для проведення судово-медичної експертизи. Правоохоронці також продовжують досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни солдатами РФ.

Раніше стало відомо, що у місті Бородянка Київської області знайшли нове поховання жертв російської окупації. В одній могилі виявили тіла трьох вбитих чоловіків.

У Бучі розпочалась ексгумація тіл жертв російських загарбників (жеcтовою мовою)