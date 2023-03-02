Прогноз погоди на 3 березня: в Україні без опадів, температура до +11°

У п'ятницю, 3 березня, вночі в Україні буде мороз, але вдень температура повітря підніметься до плюсової. Опадів не очікується.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Вночі температура повітря буде від +2° до -3° морозу, але Карпатах стовпчики термометрів опустяться до 5-10° морозу. Вдень в Україні від 2° до 7° тепла. Втім, на Закарпатті та крайньому півдні країни повітря прогріється до +11° .

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

В регіоні 3 березня буде мінлива хмарність, але без істотних опадів. Швидкість західного вітру - 5-10 м/с.

Температура повітря в Київській області вночі буде від 2° тепла до 3° морозу, а вдень - 2-7° тепла. В Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 0-2° морозу, а вдень - 4-6° тепла.

Нагадаємо, синоптики розповіли, що березень буде теплим. Середня місячна температура очікується 2-7° тепла, що на 2 градуси вище за норму.

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