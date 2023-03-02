Прогноз погоды на 3 марта: в Украине без осадков, температура до +11°

Мороз до сих пор держится в Карпатах.
В пятницу, 3 марта, ночью в Украине будет мороз, но днем температура воздуха поднимется до плюсовой. Осадков не ожидается.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
В регионах облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.
Ночью температура воздуха будет от +2° до -3° мороза, но в Карпатах столбики термометров опустятся до 5-10° мороза. Днем в Украине от 2° до 7° тепла. Впрочем, в Закарпатье и крайнем юге страны воздух прогреется до +11°.
Прогноз погоды в Киевской области
В регионе 3 марта переменная облачность, но без существенных осадков. Скорость западного ветра – 5-10 м/с.
Температура воздуха в Киевской области ночью будет от 2° тепла до 3° мороза, а днем — 2-7° тепла. В Киеве ночью столбики термометров покажут 0-2° мороза, а днем — 4-6° тепла.
Напомним, синоптики рассказали, что март будет теплым. Средняя месячная температура ожидается 2-7° тепла, что на 2 градуса выше нормы.
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