У Єгипті знайшли усміхненого сфінкса з обличчям імператора Клавдія

У Єгипті археологи знайшли статую усміхненого сфінкса з вапна у залишках стародавнього храму.

Про це пише BBC.

Артефакт виявили у дворівневій гробниці в провінції Кена, за 450 км на південь від Каїру.

Науковці вважають, що сфінкс із усміхненим обличчям і двома ямочками на щоках символізує римського імператора Клавдія. Він набагато менший за всесвітньо відомого Сфінкса в пірамідах Гізи, який має заввишки 20 метрів.

Наразі археологи вивчають позначки на камʼяній плиті, які можуть розповісти більше про цю статую.

Тиберій Клавдій Цезар Август Германік — імператор з династії Юліїв-Клавдіїв у 41—54 роках.

Раніше стало відомо, що у Великій піраміді Гіза, яку ще називають пірамідою Хеопса знайшли потаємний 9-метровий коридор. Це підтвердили співробітники відділу єгипетських старожитностей. Це може призвести до нових знахідок.

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