Украине не хватает тяжелой техники для разминирования территорий — Клименко

Министерство внутренних дел требует от международных партнеров тяжелой техники для разминирования и обеспечения своих подразделений.

Об этом заявил глава МВД Игорь Клименко, пишет Укринформ.

Если говорить о разминировании, то, например, чтобы засеять поле пшеницей, его нужно сначала разминировать. Условие – отсутствие боевых действий и наличие возможностей. Что касается возможностей, то для того чтобы это сделать достаточно быстро и безопасно, нам необходима тяжелая техника”, — отметил министр.

Легкую технику министерству уже предоставили иностранные партнеры в достаточном или почти достаточном количестве.

"И мы сейчас ждем именно тяжелую технику для разминирования", — добавил он.

Вероятно, речь идет и о мероприятии в Украину соответствующих операторов гуманитарного разминирования, которые будут совместно с нашими пиротехниками осуществлять очистку украинской земли.

“Мы постоянно нуждаемся и в военном обеспечении наших подразделений, потому что, к сожалению, война продолжается, а снаряды заканчиваются. Поэтому мы делаем все, чтобы наши части, непосредственно участвующие в боевых действиях, получали эти снаряды и оружие», – резюмировал глава МВД.

Напомним, по данным Sky News, около 40% территории страны загрязнены минами. В Украине есть противопехотные и противотанковые мины, мины – ловушки, кассетные и неразорвавшиеся боеприпасы.

По подсчетам Mines Advisory Group, с 24 февраля 2022 года по 10 января 2023 года в Украине от мин пострадали по меньшей мере 611 человек. А с 2014 по 2020 год было зафиксировано 1190 подобных инцидентов.

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