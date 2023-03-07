8 марта — какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 8 марта, в православном календаре день памяти священномученика Поликарпа, епископа Смирненского. О его жизни сохранилось достаточно много сведений, в отличие от других святых отцов. Родился он около 70 года и жил в городе Смирна (Малая Азия). Рано остался сиротой, поэтому воспитанием мальчика по указанию ангелов небесных занималась вдова Калиста. Когда она умерла, Поликарп раздал все свое имущество бедным, а сам стал служить больным и немощным. Тогда епископом в городе Смирна был святой Вукол, очень возлюбивший юношу и приблизивший к себе. Именно он рукоположил Поликарпа на диакона и поручил исповедовать в храме Слово Божие. После смерти Вукола 110 Поликарп получил должность епископа Смирненского от самого Иоанна Богослова.

При своей жизни Поликарп написал несколько писем разным лицам и посланиям к пастве. Уже в солидном возрасте явился к епископу ангел и сказал, что через три дня его сожгут на огне. Поэтому приход схвативших Поликарпа язычников не стал для него неожиданностью. Привязали святого к столбу и подожгли хворост под его ногами. Но пламя не захотело прикасаться к телу святого мужа. Тогда испугались язычники и разрубили его мечом. Полились реки крови, которые тут же погасили пламя.

Приметы 8 марта

Народные приметы 8 марта / Фото: Pexels

Если лед с рек еще не взошел, плохо будет ловиться рыба.

Туманный день означает, что лето будет сырым.

Дети стучат по дереву — до поздней весны.

Воробьи уже начали выть гнезда, значит холодов больше не будет.

Сороки полетели в лес — ждите стойкого тепла.

Дует южный ветер на дождливое и холодное лето.

Что завтра нельзя делать

Не стоит ссориться, ругаться и злословить в этот день. Церковь запрещает есть мясные, молочные продукты, яйца, рыбу, ведь продолжается Великий пост.

Что можно делать завтра

На Руси 8 марта называли "Кислые девки", верили, если девушка не вышла замуж до этой даты, то она будет "киснуть", то есть унывать. А еще 8 марта готовили пирог из опары, кусочки которого раздавали незамужним девушкам "к счастью".

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