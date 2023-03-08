Carlsberg хочет продать бизнес в России: детали

Генеральный директор датского производителя пива Carlsberg Group Кеест Харт отметил, что выйдет на пенсию после завершения продажи бизнеса компании в РФ.

Об этом пишет Укринформ.

«Остаюсь на должности еще на полгода, что позволит мне и команде продолжить выполнение наших сложных планов на 2023 год и завершить продажу российского бизнеса до лета. После этого я сосредоточусь на работе некоторых интересных должностей, не связанных с управлением», – добавил гендиректор.

Он работал в компании в должности гендиректора с 2015 года.

Reuters пишет, что акции Carlsberg выросли в цене более чем на 60% за время пребывания Харта в должности гендиректора компании, таким образом опередив конкурентов AB Inbev и Heineken, чьи акции упали примерно на 47% и выросли примерно на 45% соответственно.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Россию перестали завозить "Виагру".

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