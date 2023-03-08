Байден и Макрон созвонились: о чем говорили

Они пообщаться о поддержке о поддержке Украины

Президент Джозеф Байден побеседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом пишет Белый дом.

Оба лидера обсудили свою поддержку Украине, поскольку жестокое вторжение России вступает во второй год, включая их обязательство продолжать оказывать Украине безопасность и взимать из России расходы за ее агрессию.

Президент Байден и президент Макрон также обсудили сотрудничество между Соединенными Штатами и Францией в Индо-Тихоокеанском регионе, а также совместные усилия по преодолению вызовов, бросаемых Китайской Народной Республикой в международном порядке, основанном на правилах.

Лидеры также подтвердили свою приверженность к тесной координации ускорения перехода к чистой энергетике.

Напомним, в феврале 2023 года президент Джо Байден подтвердил свое намерение баллотироваться на второй срок в интервью ведущему телеканалу ABC News Дэвиду Мьюру.

В возрасте 80 лет Байден является старейшим действующим резидентом в истории США, и вопросы его возраста, которые преследовали его во время его кампании 2020 года, продолжались на протяжении всего его президентства.

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