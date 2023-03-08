Байден і Макрон зідзвонилися: про що говорили

Вони поспілкуватися про підтримку про підтримку України

Президент Джозеф Байден порозмовляв із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це пише Білий дім.

Обидва лідери обговорили свою підтримку Україні, оскільки жорстоке вторгнення Росії вступає в другий рік, включно з їхнім зобов’язанням продовжувати надавати Україні безпекову допомогу та стягувати з Росії витрати за її агресію.

Президент Байден і президент Макрон також обговорили співпрацю між Сполученими Штатами та Францією в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також спільні зусилля щодо подолання викликів, які кидає Китайська Народна Республіка міжнародному порядку, заснованому на правилах.

Лідери також підтвердили свою відданість тісній координації прискорення переходу до чистої енергетики.

Нагадаємо, у лютому 2023 року президент Джо Байден підтвердив свій намір балотуватися на другий термін в інтерв’ю ведучому телеканалу ABC News Девіду М’юру.

У віці 80 років Байден є найстарішим чинним резидентом в історії США, і питання щодо його віку, які переслідували його під час його кампанії 2020 року, тривали протягом усього його президентства.

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