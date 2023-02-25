Байден вирішив балотуватися на другий термін - ЗМІ

Це правомірно, коли люди порушують питання про мій вік, — сказав Байден.

Президент Джо Байден підтвердив свій намір балотуватися на другий термін в інтерв’ю ведучому телеканалу ABC News Девіду М’юру.

Хоча Байден знову заявив, що має намір балотуватися, він також натякнув, що це оголошення може бути далеко.

«Але є надто багато інших речей, які ми маємо завершити найближчим часом, перш ніж я розпочну кампанію», — сказав він.

У віці 80 років Байден є найстарішим чинним резидентом в історії США, і питання щодо його віку, які переслідували його під час його кампанії 2020 року, тривали протягом усього його президентства.

«Дозвольте мені запитати вас про розмову, яку ведуть люди — вдома, як ваші прихильники, так і ваші критики. Вони знають, що якщо вас переоберуть, вам буде 82 роки, коли ви складете присягу. Ви будете 86-річним наприкінці терміну. Чи ваш вік є частиною ваших власних розрахунків, чи варто балотуватися знову?» - поцікавився журналіст у Байдена.

"Ні. Але це законно для людей порушувати питання про мій вік. Це абсолютно законно робити це. І єдине, що я можу сказати, це спостерігати за мною", - відповів Байден.

«Мені потрібно закінчити інші справи, перш ніж я почну повномасштабну кампанію». – додав Байден.

Хоча президент не погоджувався прямо переобратися, схоже, що серед його родини зростає підтримка, яка, за словами Байдена, зіграє важливу роль у його обговоренні щодо балотування на другий термін.

Нагадаємо, що раніше у Білому домі повідомили, що Байден балотуватиметься на другий президентський термін. Водночас наголосили, що до наступних виборів ще є трохи часу, тому більше розповісти не можуть.

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