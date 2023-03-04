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Байден переніс операцію з видалення ракової пухлини — Білий дім

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Байден переніс операцію з видалення ракової пухлини — Білий дім

Фото: Associated Press

Подальше лікування президентові США не потрібне.

У лютому президенту США Джо Байдену під час щорічного огляду видалили ракову пухлину на шкірі грудей. Подальше лікування американському лідеру не потрібне. 

Про це йдеться в листі лікаря Кевіна О'Коннора на сайті Білого дому. 

"Місце біопсії добре зажило. Президент продовжить дерматологічне спостереження в рамках своєї поточної комплексної медичної допомоги", - зазначив лікар.

Як виявилося, це був базальноклітинний рак. У подбних уражень немає тенденцій до поширення або метостасзів, подібних до серйозніших видів раку шкіри, додав О'Коннор. 

У січні ми повідомляли, що у Джил Байден, дружини президента Сполучених Штатів, виявили новоутворення на шкірі. Через це першу леді мали прооперувати.

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Дата публікації
Перегляди
55
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