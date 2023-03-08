Carlsberg хоче продати бізнес у Росії: деталі

Генеральний директор данського виробника пива Carlsberg Group Кеєс`т Харт зауважив, що вийде на пенсію після завершення продажу бізнесу компанії в РФ.

Про це пише Укрінформ.

«Залишуся на посаді ще на пів року, що дозволить мені та команді продовжити виконання наших складних планів на 2023 рік і завершити продаж російського бізнесу до літа. Після цього я зосереджуся на роботі деяких цікавих посад, не пов’язаних з управлінням», - додав гендиректор.

Він працював у компанії на посаді гендиректора з 2015 року.

Reuters пише, що акції Carlsberg виросли у ціні більш як на 60% за час перебування 'т Харта на посаді гендиректора компанії, таким чином випередивши конкурентів AB Inbev і Heineken, чиї акції впали приблизно на 47% і зросли приблизно на 45% відповідно.

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Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що до Росії припинили завозити "Віагру".

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