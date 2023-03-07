8 березня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 8 березня, в православному календарі день пам’яті священномученика Полікарпа, єпископа Смирненського. Про його життя збереглося досить багато відомостей, на відміну від інших святих отців. Народився він близько 70 року та жив в місті Смирна (Мала Азія). Рано залишився сиротою, а тому вихованням хлопчика за вказівкою ангелів небесних займалася вдова Каліста. Коли вона померла, Полікарп роздав усе своє майно бідним, а сам почав слугувати хворим та немічним. Тоді єпископом в місті Смирна був святий Вукол, який дуже полюбив юнака і приблизив до себе. Саме він висвятив Полікарпа на диякона та доручив сповідувати в храмі Слово Боже. Після смерті Вукола 110 року Полікарп отримав посаду єпископа Смирненського від самого Іоанна Богослова.

За свого життя Полікарп написав кілька листів до різних осіб та послань до пастви. Вже у поважному віці явився до єпископа ангел і сказав, що через три дні його спалять на вогні. Тому прихід язичників, які схопили Полікарпа, не став для нього несподіванкою. Прив'язали святого до стовпа і підпалили хмиз під його ногами. Але полум'я не захотіло торкатися тіла святого чоловіка. Тоді злякалися язичники і розрубали його мечем. Полилися ріки крові, які тут же загасили полум'я.

Прикмети 8 березня

Народні прикмети 8 березня / Фото: Pexels

Якщо лід з річок ще не зійшов, погано буде ловитися риба.

Туманний день означає, що літо буде сирим.

Детял стукає по дереву — до пізньої весни.

Горобці вже почали вити гнізда, значить холодів більше не буде.

Сороки полетіли до лісу — чекайте на стійке тепло.

Дме південний вітер на дощове і холодне літо.

Що завтра не можна робити

Не варто сваритися, лаятися і лихословити в цей день. Церква забороняє їсти м'ясні, молочні продукти, яйця, рибу, адже все ще триває Великий піст.

Що можна робити завтра

На Русі 8 березня називали "Кислі дівки", вірили, якщо дівчина не вийшла заміж до цієї дати, то вона буде "киснути", тобто сумувати. А ще 8 березня готували пиріг з опари, шматочки якого роздавали незаміжним дівчатам "на щастя".

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