Україні бракує важкої техніки для розмінування територій - Клименко

Міністерство внутрішніх справ України потребує від міжнародних партнерів важкої техніки для розмінування і забезпечення своїх підрозділів.

Про це заявив глава МВС Ігор Клименко, - пише Укрінформ.

“Якщо говорити про розмінування, то, наприклад, щоб засіяти поле пшеницею, його потрібно спочатку розмінувати. Умова – це відсутність бойових дій і наявність можливостей. Щодо можливостей, то для того, щоб це зробити достатньо швидко і безпечно, нам необхідна важка техніка”, - зауважив міністр.

Легку техніку міністерству вже надали іноземні партнери у достатній або майже достатній кількості.

“І ми зараз чекаємо саме важку техніку для розмінування”, - додав він.

Ймовірно, йдеться і про захід до України відповідних операторів гуманітарного розмінування, які будуть спільно з нашими піротехніками здійснювати очищування української землі.

“Ми постійно потребуємо і військового забезпечення наших підрозділів, бо, на жаль, війна продовжується, а снаряди закінчуються. Тому ми робимо все, щоб наші частини, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, отримували ці снаряди та зброю”, - резюмував очільник МВС.

Нагадаємо, за даними Sky News, близько 40% території країни забруднено мінами. В Україні є протипіхотні та протитанкові міни, міни – пастки, касетні та боєприпаси, що не розірвалися.

За підрахунками Mines Advisory Group, від 24 лютого 2022 року до 10 січня 2023 року в Україні від мін постраждали щонайменше 611 осіб. А від 2014 до 2020 року було зафіксовано 1190 подібних інцидентів.

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