Астрологічний прогноз на 8 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна ставати до реалізації нових – масштабних – професійних справ, але необхідно бути обережними: енергії дня, вирвавшись на волю, можуть призвести до результату, протилежного очікуваному. Фінансові та бізнес-операції обіцяють бути успішними.

Символ дня: дзвін.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: жовтий, оранжевий, золотистий.

Щасливе каміння дня: обсидіан, гематит, циркон.

За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози, нирки.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, перебігають у гострій формі, тому вимагають вживання екстрених заходів, водночас від сильнодійних препаратів краще відмовитись. Велика ймовірність інфекційних захворювань і травм — слід бути обережними і не відвідувати місця масового скупчення людей.

Харчування дня: не можна переїдати і вживати важку їжу, яка може негативно позначитися на стані печінки — бажано виключити все жирне, смажене і м'ясне.

Стрижка дня: невдалий час для стрижки.

Дачні роботи дня: сприятливий день для будь-яких робіт у саду та городі.

Магія та містика дня: можна створювати захисні обереги та талісмани.

Сни дня: сновидіння цієї ночі покажуть, як людина поводиться з енергією, яку дають їй зірки: легкий і приємний сон покаже, що в неї з цим усе гаразд, а похмурі та тяжкі – навпаки.

Табу дня: не можна нудьгувати.

Афоризм дня: "Веселість означає задоволений собою розум, чисте серце та добрий характер" (шотландський письменник Семюел Смайлс).

Читайте також: