Астрологический прогноз на 8 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно приступать к реализации новых – масштабных – профессиональных дел, но необходимо соблюдать осторожность: энергии дня, вырвавшись на волю, могут привести к результату, противоположному ожидаемому. Финансовые и бизнес-операции обещают быть успешными.

Символ дня: колокол.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: желтый, оранжевый, золотистый.

Счастливые камни дня: обсидиан, гематит, циркон.

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы, почки.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают в острой форме, поэтому требуют принятия экстренных мер, при этом от сильнодействующих препаратов лучше отказаться. Велика вероятность инфекционных заболеваний и травм – следует соблюдать осторожность и не посещать места массового скопления людей.

Питание дня: нельзя переедать и употреблять в пищу тяжелую пищу, которая может негативно сказаться на состоянии печени – желательно исключить все жирное, жареное и мясное.

Стрижка дня: не самое удачное время для стрижки.

Дачные работы дня: благоприятный день для любых работ в саду и огороде.

Магия и мистика дня: можно создавать защитные обереги и талисманы.

Сны дня: сновидения нынешней ночи покажут, как человек обращается с энергией, которую дают ему звезды: легкий и приятный сон покажет, что у него с этим все в порядке, а мрачные и тягостные – наоборот.

Табу дня: нельзя скучать и хандрить.

Афоризм дня: "Веселость означает довольный собою ум, чистое сердце и добрый характер" (шотландский писатель Сэмюэл Смайлс).

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