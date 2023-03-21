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Ердоган офіційно став кандидатом на посаду президента Туреччини

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Олена КапнікОлена Капнік
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Ердоган офіційно став кандидатом на посаду президента Туреччини

Фото: Associated Press

Вибори відбудуться 14 травня.

Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган офіційно став кандидатом на посаду глави держави. Вибори президента заплановані на 14 травня.

Про це повідомило турецьке видання Anadolu.

"Єдиний кандидат від "Республіканського альянсу" Реджеп Таїп Ердоган офіційно висунутий кандидатом у президенти на виборах 14 травня, відповідна заява була подана до Вищої виборчої ради (ВІС, YSK) з боку представників правлячої Партії справедливості та розвитку та Партії націоналістичного руху (MHP)", - йдеться в повідомленні.

Заяву про висунення Ердогана подав керівник відділу з питань виборів керівної партії Алі Іхсан Явуз та голова відділу з питань виборів у партії MHP Феті Йилдиз.

Попередньо, вже 31 березня опублікують остаточний список кандидатів у президенти та стартує передвиборча кампанія.

Нагадаємо, раніше Ергодан заявляв, що попри смертоносні землетруси в лютому, країні вдасться провести вибори 14 травня. До слова, після землетрусів з'явилися повідомлення, що, ймовірно, президентські та парламентські вибори доведеться перенести або провести, як планувалося раніше - 18 червня.

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Дата публікації
Перегляди
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