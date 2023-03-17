Мобилизация в Украине: адвокат объяснил правила бронирования работников для ІТ-компаний

Критически важная для экономики компания может забронировать 50% своих военнообязанных.

В Украине заработали новые правила бронирования работников от мобилизации. В частности, ИТ-компании получают право на бронирование, впрочем, есть ограничения.

Сколько работников можно бронировать и кто точно не получит отсрочку, рассказал адвокат Андрей Литвин, пишет NV.

Он отмечает, что предприятия получают право на бронирование работников, если входят в одну из следующих категорий:

предприятия, учреждения и организации, которым установлены мобилизационные задания (заказы);

предприятия, учреждения и организации, осуществляющие производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований;

предприятия, учреждения и организации, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

По его словам, критически важная для экономики компания может забронировать 50% своих военнообязанных, а отсрочка от призыва предоставляется таким лицам на 6 месяцев.

Порядок определяет механизм бронирования военнообязанных, работающих на таких предприятиях. То есть, в списки военнообязанных, которые предлагаются к бронированию, включаются именно работники ИТ-компаний, а не ФЛПы или гиг-специалисты, которые не являются работниками в понимании законодательства и Закона Украины О стимулировании развития цифровой экономики в Украине», ― говорит эксперт.

Адвокат объясняет, что руководители критически важных компаний и их заместители подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности.

«Есть устные заявления чиновников правительства, что такие ФЛПы или гиг-специалисты могут самостоятельно обратиться в Минцифру с запросом о предоставлении соответствующего статуса. Однако не существует механизма обращения для таких специалистов, и смысл в таком действии при существующей редакции отсутствует, ведь ФЛПы или гиг-специалисты не являются резидентами Действие Сити в соответствии с законом, а большинство из них являются плательщиками единого налога на ІІІ группе с лимитом дохода в год в 7 млн 819 тыс. грн ориентировочно (230 тыс. евро)», – подчеркнул юрист.

Тем не менее, не могут быть забронированы две категории работников:

те, которые не бронируются из-за своей военной специальности, указанной в списке Главнокомандующего ВСУ, который он предоставил Минобороне;

Лица, имеющие отсрочку от мобилизации по статье 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации

Напомним, в Украине существует два типа повесток. Одни – для уточнения военно-учетных данных. Другие – для отправки в армию в составе команды.

Кроме того, в период действия военного положения, даже во время общей мобилизации, не могут призвать в армию лиц, имеющих некоторые болезни.

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