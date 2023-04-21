Путін сидів на підлозі та плакав: у диктатора нещодавно міг статися сильний нервовий зрив

У фюрера Путіна міг бути нервовий зрив після того, як він перейшов на нові ліки від раку.

У Путіна міг статися нервовий зрив після його переходу на нові ліки від раку. Він зачинився в своїй кімнаті і плакав.

Відповідну інформацію поширило видання Mirror.

Як зазначається, поїздку до окупованих росіянами українських територій насправді здійснив двійник фюрера Путіна. Сам рупор Кремля Пєсков ці чутки не спростовує, проте називає їх “досить дивними”.

Сам же “оригінальний” Путін проходить лікування від раку. Останнім часом його стан вважається більш серйозним.

“Наразі він проходить третій курс лікування. Попередні два були вкрай невдалими”, - заявив політолог Валерій Соловей, колишній професор престижного московського Інституту міжнародних відносин (МДІМВ), школи підготовки шпигунів та дипломатів.

За даними телеграм-каналів, які начебто слідкують за здоров’ям Путіна, ввечері 18 квітня у нього ймовірно стався “нервовий зрив”. Він начебто перебував у своїй кімнаті, куди не могла потрапити охорона. Коли все ж таки служба безпеки та лікарі потрапили до приміщення, побачили заплаканого фюрера.

“Путін сидів на підлозі біля дивана та істерично плакав. На ньому була лише мокра біла футболка, яку він, імовірно, намагався зняти і чорна шкарпетка на правій нозі, поряд лежав розірваний на частині підгузок, якими Путін останнім часом користується постійно. На всі звернення до нього президент практично не реагував, продовжуючи плакати навзрид”, — описав нервовий зрив Путіна Генерал СВР.

Нагадаємо, що в Росії "заарештували" начальника ГУР України Буданова.

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