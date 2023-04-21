В Росії "заарештували" начальника ГУР України Буданова

Росія в своєму дусі - не може без гучних заяв. На цей раз вони заочно заарештували начальника української розвідки Кирила Буданова.

Про це пишуть засоби масової пропаганди РФ.

Як зазначається, суд Москви заочно заарештував начальника військової розвідки України Кирила Буданова. Він начебто обвинувачується в організації терактів.

"Лефортівський суд Москви заочно заарештував начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова у справі про теракт на Керченському мосту, йому звинувачено за чотирма статтями, повідомили нам у суді. Заочно заарештований у Москві Кирило Буданов оголошено у міжнародний розшук", - пишуть ЗМП.

Нагадаємо, що керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов регулярно робить прогнози щодо перебігу бойових дій, контрнаступу ЗСУ, завершення війни. Також він розповідає, що чекає на Росію і Володимира Путіна після поразки.

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