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Мисливець застрелив рибалку, сприйнявши його за зайця

Мисливець застрелив рибалку, сприйнявши його за зайця

Мисливець стріляв у зайця, а вбив чоловіка / Фото: Associated Press

Чоловік помер на місці.

У Китаї мисливець застрелив чоловіка, сплутавши його із зайцем. Чоловік отримав кулю у голову.

Про це пише BBC.

У місті Шасі у провінції Цзянсі четверо мисливців вирушили на полювання. Згодом один із них почав стріляти, побачивши рух у траві біля канави, де рибалив чоловік на імʼя Ван Моджін. Мисливець влучив рибалці в голову з пневматичної зброї. Постраждалий впав у канаву і потонув.

На місце викликали правоохоронців, які заарештували всіх чотирьох мисливців.

У Китаї зброєю володіють переважно військові, правоохоронці та співробітники служби безпеки, хоча дозволи на полювання теж видають. Після інциденту з рибалкою поліція Сіньчжоу заявила, що планує посилити боротьбу зі злочинами, повʼязаними зі зброєю та вибухівкою.

Нагадаємо, у США поліція переплутала будинок і розстріляла невинного чоловіка.

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