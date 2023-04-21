Мисливець застрелив рибалку, сприйнявши його за зайця

Чоловік помер на місці.
У Китаї мисливець застрелив чоловіка, сплутавши його із зайцем. Чоловік отримав кулю у голову.
Про це пише BBC.
У місті Шасі у провінції Цзянсі четверо мисливців вирушили на полювання. Згодом один із них почав стріляти, побачивши рух у траві біля канави, де рибалив чоловік на імʼя Ван Моджін. Мисливець влучив рибалці в голову з пневматичної зброї. Постраждалий впав у канаву і потонув.
На місце викликали правоохоронців, які заарештували всіх чотирьох мисливців.
У Китаї зброєю володіють переважно військові, правоохоронці та співробітники служби безпеки, хоча дозволи на полювання теж видають. Після інциденту з рибалкою поліція Сіньчжоу заявила, що планує посилити боротьбу зі злочинами, повʼязаними зі зброєю та вибухівкою.
Нагадаємо, у США поліція переплутала будинок і розстріляла невинного чоловіка.
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