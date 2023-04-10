Поліція переплутала будинок і розстріляла невинного чоловіка

У Нью-Мексико офіцери відділу поліції Фармінгтона вбили невинного чоловіка. Викликали правоохоронців у справі щодо домашнього насилля. Згодом у поліції прокоментували інцидент.

Про випадок пише CNN.

Відомо, що поліцейські випадково підійшли до будинку 5305 Valley View Avenue замість 5308 Valley View Avenue. Їм ніхто спершу відчиняти двері не хотів.

Згодом це зробив чоловік на ім'я Дотсон, що мав при собі пістолет. Тоді один із силовиків у нього і вистрелив.

"У мене просто розбите серце. Містер Дотсон не був "предметом цього дзвінка". Цей фінал просто неймовірно трагічний. Мені дуже прикро, що ми опинилися в такій ситуації",

– прокоментував очільник поліції Стів Хеббе.

Нагадаємо, в американському штаті Каліфорнія поліція застрелила 14-річну дівчинку, намагаючись затримати підозрюваного.

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