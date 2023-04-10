Полиция перепутала дом и расстреляла невинного мужчину

В Нью-Мексико офицеры отдела полиции Фармингтона убили невиновного мужчину. Вызвали правоохранителей по делу о домашнем насилии. Впоследствии в полиции прокомментировали инцидент.

О случае пишет CNN.

Известно, что полицейские случайно подошли к дому 5305 Valley View Avenue вместо 5308 Valley View Avenue. Им никто сперва открывать дверь не хотел.

Впоследствии это сделал мужчина по имени Дотсон, который имел при себе пистолет. Тогда один из силовиков в него и выстрелил.

"У меня просто разбитое сердце. Мистер Дотсон не был "предметом этого звонка". Этот финал просто невероятно трагичен. Мне очень досадно, что мы оказались в такой ситуации",

– прокомментировал глава полиции Стив Хэббе.

Напомним, в американском штате Калифорния полиция застрелила 14-летнюю девочку, пытаясь задержать подозреваемого.

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