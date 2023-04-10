Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Мастерское уничтожение вражеской пушки Д20 в Донецкой области (видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1121
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Мастерское уничтожение вражеской пушки Д20 в Донецкой области (видео)

Фото: скриншот с видео

ССО показали, как уничтожают вражескую позицию пушки.

Операторы Сил специальных операций ВСУ с другими защитниками обнаружили и уничтожили позицию вражеской пушки Д20 в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба ССО ВСУ.

"Операторы ССО в сотрудничестве с собратьями одного из артиллерийских подразделений уничтожили позицию пушки Д20 с боезапасом", — говорится в сообщении.

Вражескую цель уничтожили точным огнем гаубицы М777.

Напомним, аэроразведка уничтожила наблюдательный пункт оккупантов в Донецкой области (видео).

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1121
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация