Мастерское уничтожение вражеской пушки Д20 в Донецкой области (видео)

ССО показали, как уничтожают вражескую позицию пушки.
Операторы Сил специальных операций ВСУ с другими защитниками обнаружили и уничтожили позицию вражеской пушки Д20 в Донецкой области.
Об этом сообщила пресс-служба ССО ВСУ.
"Операторы ССО в сотрудничестве с собратьями одного из артиллерийских подразделений уничтожили позицию пушки Д20 с боезапасом", — говорится в сообщении.
Вражескую цель уничтожили точным огнем гаубицы М777.
Напомним, аэроразведка уничтожила наблюдательный пункт оккупантов в Донецкой области (видео).
Читайте также: