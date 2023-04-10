Мастерское уничтожение вражеской пушки Д20 в Донецкой области (видео)

Операторы Сил специальных операций ВСУ с другими защитниками обнаружили и уничтожили позицию вражеской пушки Д20 в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба ССО ВСУ.

"Операторы ССО в сотрудничестве с собратьями одного из артиллерийских подразделений уничтожили позицию пушки Д20 с боезапасом", — говорится в сообщении.

Вражескую цель уничтожили точным огнем гаубицы М777.

Напомним, аэроразведка уничтожила наблюдательный пункт оккупантов в Донецкой области (видео).

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