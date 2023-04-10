Деоккупация Крыма: когда и как Украина может освободить полуостров

Неизбежность освобождения захваченного Россией 2014 года украинского полуострова как минимум значительно приблизилась во времени.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева.

"Мы понимаем сейчас, что Крым политико-дипломатическим путем освободить не можем, а освобождать нам территорию надо. Поэтому мы используем тот путь, который для нас будет максимально оптимальным на определенный момент", — сказала она.

Именно поэтому, по словам Ташевой, обсуждается освобождение Крыма военным путем.

"Хотим ли мы минимизировать жертвы? Однозначно хотим, и президент Зеленский неоднократно об этом говорил: "я бы хотел, чтобы мы освободили Крым не военным путем, потому что это будет означать, что будет меньше жертв, разрушений гражданской инфраструктуры и т.д.", — добавила она.

Ташева не исключила, что когда ВСУ будут на границе с Крымом, уже зайдут, скажем, в Красноперекопск, Украина может предложить России следующий вариант.

"Давайте поговорим, как вы из Крыма выйдете. Вы все равно отсюда уйдете, потому что мы вам уже разрушаем цепи поставок, загнали вас в угол. Любые войны завершаются все равно каким-то переговорным процессом. Если россияне не пойдут на это, будем освобождать военным путем", — объяснила Ташева.

Напомним: