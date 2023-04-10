Деоккупация Крыма: когда и как Украина может освободить полуостров

В настоящее время обсуждается освобождение Крыма военным путем.
Неизбежность освобождения захваченного Россией 2014 года украинского полуострова как минимум значительно приблизилась во времени.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева.
"Мы понимаем сейчас, что Крым политико-дипломатическим путем освободить не можем, а освобождать нам территорию надо. Поэтому мы используем тот путь, который для нас будет максимально оптимальным на определенный момент", — сказала она.
Именно поэтому, по словам Ташевой, обсуждается освобождение Крыма военным путем.
"Хотим ли мы минимизировать жертвы? Однозначно хотим, и президент Зеленский неоднократно об этом говорил: "я бы хотел, чтобы мы освободили Крым не военным путем, потому что это будет означать, что будет меньше жертв, разрушений гражданской инфраструктуры и т.д.", — добавила она.
Ташева не исключила, что когда ВСУ будут на границе с Крымом, уже зайдут, скажем, в Красноперекопск, Украина может предложить России следующий вариант.
"Давайте поговорим, как вы из Крыма выйдете. Вы все равно отсюда уйдете, потому что мы вам уже разрушаем цепи поставок, загнали вас в угол. Любые войны завершаются все равно каким-то переговорным процессом. Если россияне не пойдут на это, будем освобождать военным путем", — объяснила Ташева.
Напомним:
- глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров считает, что освобождение Крыма произойдет благодаря мощному и дальнобойному ракетному и артиллерийскому оружию.
- военный эксперт Роман Свитан отметил, что во время освобождения Крым станет сплошной зоной фронта.
- бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Годжес ранее говорил, что Вооруженные силы Украины до февраля 2023 года будут создавать условия для операции по освобождению Крыма, а уже летом этого года им удастся деоккупировать полуостров.
- глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что возвращение Крыма состоится военным путем в 2023 году.
- западные СМИ пишут, что освобождение Крыма зависит прежде всего от готовности США предоставить Украине дальнобойные снаряды.
- в Пентагоне сомневаются, что украинские защитники могут деоккупировать аннексированный Крым в ближайшем будущем
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