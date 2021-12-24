У США поліцейські під час гонитви за підозрюваним застрелили 14-річну дівчинку

У США поліцейські під час гонитви за підозрюваним застрелили 14-річну дівчинку

Дівчинка перебувала у роздягальні магазину одягу, коли в неї влучила поліцейська куля.

В американському штаті Каліфорнія e четвер, 23 грудня, поліція Лос-Анджелеса застрелила 14-річну дівчинку, намагаючись затримати підозрюваного.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що інцидент стався у магазині Burlington. Правоохоронці відкрили вогонь у бік чоловіка, який напередодні серйозно травмував жінку, а згодом спробував напасти на іншу людину.

Також читайте У США маленька дитина застрелила чоловіка

Зловмисник отримав декілька вогнепальних поранень, від яких загинув. Біля нього виявили металевий кабельний замок, який міг бути знаряддям нападу.

Водночас під час стрілянини одна з поліцейських куль влучила в стіну роздягальні та смертельно поранила 14-річну дівчинку, яка перебувала всередині. Слідчі з'ясовують, чи перебувала тінейджерка в роздягальні до початку інциденту, чи ж вона втекла туди, щоб сховатися.

Тим часом жінку, яку травмував нападник, госпіталізували із пораненнями середнього та тяжкого ступеня тяжкості. Вона отримала травми голови, рук та обличчя.

Читайте також: