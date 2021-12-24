У США поліцейські під час гонитви за підозрюваним застрелили 14-річну дівчинку

Дівчинка перебувала у роздягальні магазину одягу, коли в неї влучила поліцейська куля.
В американському штаті Каліфорнія e четвер, 23 грудня, поліція Лос-Анджелеса застрелила 14-річну дівчинку, намагаючись затримати підозрюваного.
Про це повідомляє The Associated Press.
Зазначається, що інцидент стався у магазині Burlington. Правоохоронці відкрили вогонь у бік чоловіка, який напередодні серйозно травмував жінку, а згодом спробував напасти на іншу людину.
Зловмисник отримав декілька вогнепальних поранень, від яких загинув. Біля нього виявили металевий кабельний замок, який міг бути знаряддям нападу.
Водночас під час стрілянини одна з поліцейських куль влучила в стіну роздягальні та смертельно поранила 14-річну дівчинку, яка перебувала всередині. Слідчі з'ясовують, чи перебувала тінейджерка в роздягальні до початку інциденту, чи ж вона втекла туди, щоб сховатися.
Тим часом жінку, яку травмував нападник, госпіталізували із пораненнями середнього та тяжкого ступеня тяжкості. Вона отримала травми голови, рук та обличчя.
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