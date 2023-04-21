Охотник застрелил рыбака, приняв его за зайца

Мужчина скончался на месте.
В Китае охотник застрелил мужчину, спутав его с зайцем. Муж получил пулю в голову.
Об этом пишет BBC.
В городе Шаси в провинции Цзянси четверо охотников отправились на охоту. Впоследствии один из них начал стрелять, увидев движение в траве у канавы, где рыбачил мужчина по имени Ван Моджин. Охотник попал рыбаку в голову из пневматического оружия. Пострадавший упал в канаву и утонул.
На место вызвали правоохранителей, которые арестовали всех четырех охотников.
В Китае оружием владеют преимущественно военные, правоохранители и сотрудники службы безопасности, хотя разрешения на охоту тоже выдают. После инцидента с рыболовом полиция Синьчжоу заявила, что планирует усилить борьбу с преступлениями, связанными с оружием и взрывчаткой.
Напомним, в США полиция перепутала дом и расстреляла невиновного мужчину.
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