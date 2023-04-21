В России "арестовали" начальника ГУР Украины Буданова

Россия в своем духе – не может без громких заявлений. В этот раз они заочно арестовали начальника украинской разведки Кирилла Буданова.

Об этом пишут средства массовой пропаганды РФ.

Как отмечается, суд Москвы заочно арестовал начальника военной разведки Украины Кирилла Буданова. Он вроде бы обвиняется в организации терактов.

"Лефортовский суд Москвы заочно арестовал начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова по делу о теракте на Керченском мосту, ему обвинены по четырем статьям, сообщили нам в суде. Заочно арестованный в Москве Кирилл Буданов объявлен в международный розыск", — пишут Российские СМП.

Напомним, что руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов регулярно делает прогнозы по ходу боевых действий, контрнаступлению ВСУ, завершению войны. Также он рассказывает, что ждет Россию и Владимира Путина после поражения.

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