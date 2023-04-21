Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Передані Україні танки Leopard 2 ремонтуватимуть в Польщі — Резніков

Передані Україні танки Leopard 2 ремонтуватимуть в Польщі — Резніков

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
273
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Передані Україні танки Leopard 2 ремонтуватимуть в Польщі — Резніков

Зустріч міністра оборони Олексія Резнікова з колегами з Німеччини та Польщі Борисом Пісторіусом та Маріушом Блащаком / Фото: twitter.com/oleksiireznikov

Український міністр оборони розповів про досягнуту домовленість на зустрічі “танкової коаліції”.

Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся із міністрами оборони Німеччини та Польщі Борисом Пісторіусом та Маріушом Блащаком. На зустрічі так званої “танкової коаліції” було підписано договір щодо створення в Польщі Центру технічного обслуговування та ремонту основних бойових танків України Leopard 2.

Про це очільник українського оборонного відомства повідомив у Twitter. 

“Броньований кулак”, сформований спільними зусиллями, зупинить агресію терористичного режиму проти Європи та всього вільного світу”, - прокоментував це рішення Олексій Резніков.

За його словами, таке зміцнення співпраці посилить можливості українських захисників.

“Українські солдати вміють захищати свою країну. Сучасні західні технології призведуть до поразки Москви. Чим швидше це станеться, тим швидше настане мир”, - запевнив український міністр.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що морські піхотинці отримали на озброєння французькі колісні танки AMX-10 RC, і показав відео з цією технікою. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
273
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація