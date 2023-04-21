Передані Україні танки Leopard 2 ремонтуватимуть в Польщі — Резніков

Український міністр оборони розповів про досягнуту домовленість на зустрічі “танкової коаліції”.

Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся із міністрами оборони Німеччини та Польщі Борисом Пісторіусом та Маріушом Блащаком. На зустрічі так званої “танкової коаліції” було підписано договір щодо створення в Польщі Центру технічного обслуговування та ремонту основних бойових танків України Leopard 2.

Про це очільник українського оборонного відомства повідомив у Twitter.

“Броньований кулак”, сформований спільними зусиллями, зупинить агресію терористичного режиму проти Європи та всього вільного світу”, - прокоментував це рішення Олексій Резніков.

A "tank coalition" meeting was held.



I am grateful to my German and Polish colleagues, Boris #Pistorius and @mblaszczak, for their unwavering support for Ukraine.

Today, we signed the Letter of Intent for establishment of a Maintenance and Service Center in Poland for Leopard 2… pic.twitter.com/hrFrrUvN9m — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 21, 2023

За його словами, таке зміцнення співпраці посилить можливості українських захисників.

“Українські солдати вміють захищати свою країну. Сучасні західні технології призведуть до поразки Москви. Чим швидше це станеться, тим швидше настане мир”, - запевнив український міністр.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що морські піхотинці отримали на озброєння французькі колісні танки AMX-10 RC, і показав відео з цією технікою.

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