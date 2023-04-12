"Суміш правди і дезінформаці: Резніков про витік документів з Пентагону

Резніков певен, що за цією операцією стоїть Росія, яка прагне посварити Україну із західними союзниками.

"Витік секретних документів" з Пентагону є сумішшю правди та дезінформації.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, виступаючи на спільному брифінгу з очільницею міноборони Іспанії Маргаритою Роблес у Мадриді, передає Sky News.

За його словами, будь-яка інформація про Україну в документах більше не актуальна. Міністр вважає витоки документів інформаційною операцією, спрямованою на користь Росії та її союзників.

"Там багато інформації, що не відповідає дійсності. А та інформація, яка відповідає дійсності, вже втратила актуальність. Тобто це суміш правди та неправди. Тому я припускаю, що ця акція була зроблена навмисно", – сказав Резніков.

Також він запевнив, що Україна та союзники працюватимуть над тим, щоб "нейтралізувати цей витік і уникнути подібноого в майбутньому".

Нагадаємо, американське видання New York Times повідомило, що до Мережі потрапили засекречені документи про стан ЗСУ перед запланованим контрнаступом.

У США заявили, що витік розвідданих може мати фатальні наслідки для українців. Британське Міноборони закликало критично ставитись до поширеної у Мережі інформації.

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