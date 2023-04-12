"Смесь правды и дезинформации": Резников об утечке документов из Пентагона

Резников уверен, что за этой операцией стоит Россия, которая стремится поссорить Украину с западными союзниками.

"Утечка секретных документов" из Пентагона является смесью правды и дезинформации.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, выступая на совместном брифинге с главой минобороны Испании Маргаритой Роблес в Мадриде, передает Sky News.

По его словам, какая-либо информация об Украине в документах больше не актуальна. Министр считает утечку документов информационной операцией, направленной в пользу России и ее союзников.

"Там много информации, не соответствующей действительности. А та информация, которая соответствует действительности, уже утратила актуальность. То есть, это смесь правды и неправды. Поэтому я предполагаю, что эта акция была сделана намеренно", – сказал Резников.

Также он заверил, что Украина и союзники будут работать над тем, чтобы "нейтрализовать эту утечку и избежать подобного в будущем".

Напомним, американское издание New York Times сообщило, что в Сеть попали засекреченные документы о состоянии ВСУ перед запланированным контрнаступлением.

В США заявили, что утечка разведданных может иметь роковые последствия для украинцев. Британское Минобороны призвало критически относиться к распространенной в Сети информации.

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