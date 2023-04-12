В Мелитополе россияне создают так называемые "добровольческие батальоны"

Во временно захваченном Мелитополе российские захватчики продолжают скрытую мобилизацию. Теперь они заявили о создании еще одного "добровольческого батальона".

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

По его словам, россияне начали формировать "казачий добровольческий батальон". Его создание начал так называемый "руководитель" оккупационной полиции Жидков.

"Скрытая мобилизация в Мелитополе идет с декабря. Оккупанты создали свой военкомат и всех мужчин заставляют приходить и становиться на учет в этот военкомат. Мы понимаем, что вслед за этим последует мобилизация. Они пока массово ее не начали, потому что понимают, что люди не будут воевать против своих", – сообщил Федоров.

Напомним, российские воины с собаками ходят по многоквартирным домам в оккупированном Мелитополе на Запорожье в поисках украинских партизан.

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