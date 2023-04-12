У Мелітополі росіяни створюють так звані "добровольчі батальйони"

В тимчасово захопленому Мелітополі російські загарбники продовжують приховану мобілізацію. Тепер вони заявили про створення ще одного "добровольчого батальйону".

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни почали формувати "козачий добровольчий батальйон". Його створення почав так званий "керівник" окупаційної поліції Жидков.

"Прихована мобілізація в Мелітополі йде з грудня. Окупанти створили свій військкомат і всіх чоловіків змушують приходити і ставати на облік до цього військкомату. Ми розуміємо, що слідом за цим буде мобілізація. Вони поки що масово її не розпочали, бо розуміють, що люди не будуть воювати проти своїх", - повідомив Федоров.

Нагадаємо, російські вояки з собаками ходять по багатоквартирних будинках в окупованому Мелітополі на Запоріжжі в пошуках українських партизанів.

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