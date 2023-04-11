В Сенаті США проведуть закритий брифінг через витік секретних документів

Керівництво США та їх союзники побоюються, що через цей витік будуть скомпроментовані зовнішні відносини.

Лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер направив в адміністрацію запит щодо проведення секретного брифінгу для сенаторів стосовно інформації щодо витоку даних Пентагону, які містять багато інформації про війну в Україні.

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Про це інформує телеканал CNN із посиланням на речника сенатора Шумера.

Повідомляється, що керівництво США та їх союзники побоюються, що через цей витік будуть скомпроментовані зовнішні відносини.

"У той час як Пентагон задіяв "міжвідомчі зусилля" для оцінки впливу витоку, офіційні особи США та їхні близькі союзники вже побоюються, що витік може поставити під загрозу конфіденційні джерела та скомпрометувати важливі зовнішні відносини", - йдеться у повідомленні.

Крім того, видання повідомляє, що наразі Міністерство оборони США обмежило доступ до секретних документів, які раніше були доступні сотням людей в американському уряді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у комітеті з розвідки Палати представників США вважають, що витік секретних документів Міністерства оборони щодо російської агресії можуть мати фатальні наслідки для українців.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна вже змінила деякі свої військові плани через витік секретної інформації.

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