Продали вагнерівцям: на Луганщині зникли понад 100 "мобіків" із Росії

Група мобілізованих окупантів перестала виходити на зв'язок після того, як відмовилися переходити до підпорядкування ПВК "Вагнер".

Понад 100 російських мобілізованих, які відмовилися переходити до ПВК "Вагнер", зникли безвісти у Луганській області.

Про це пише російський телеграм-канал Astra із посиланням на родичів військових. У пабліку також опублікували телефонні розмови та листування "мобиків" з рідними перед зникненням.

За інформацією видання, спочатку окупантам погрожував колишній "президент Південної Осетії", генерал-лейтенант Анатолій Бібілов. Потім озброєні бойовики ПВК "Вагнер" закрили "мобіків" на вагонобудівному заводі у Стаханові. Після цього росіян вивезли на полігон у Луганській області. З того часу вони не виходять на зв'язок.

"У нас немає вибору. Хто точно сказав "ні" — їх уже забрали, я не знаю, що з ними зараз відбувається. Це "вагнера" приїхали. Розумієш, їм взагалі пох*й, вони зараз нас (уб'ють) і викинуть у поле і все", — розповідав один із "мобиків" рідним.

Окупанти розповіли своїм родичам про те, що до них приїхали представники ПВК "Вагнер".

"Приїхали представники ПВК "Вагнер" зі зброєю, їх близько 30 осіб. Зараз просто крутитимуть, крутитимуть, хочуть вивезти на якийсь полігон, почали тиск прямо чинити. Ми запитуємо: "Де наші військовики?!" — а вони кажуть: "Нах*я вони вам потрібні? Військових квитків немає, пригнали людей зі зброєю. Телефони, я так розумію, відберуть, і на зв’язок виходити ми не зможемо", – публікує видання уривок із розмови іншого мобілізованого росіянина зі своєю женою.

Ще один мобілізований у телефонній розмові повідомив матері, що їх просто продали вагнерівцям: "Нас тут 150 людей зачинено на вагоноремонтному заводі, нас тупо продали, а ми з цим не погодилися".

Фото: ASTRA

Відомо, що 57 осіб із 170 погодилися підписати контракти з ПВК і більше не виходять на зв'язок.

"Пропонують вступити до ПВК. Нашому офіцеру вдарили по обличчю. Людина, яка вдарила, має озброєну охорону. Зараз залякуватимуть. Нас тут тримають силою", – розповідав ще один "мобік".