Продали вагнеровцам: на Луганщине пропали более 100 "мобиков" из России

Группа мобилизованных оккупантов перестала выходить на связь после того, как отказались переходить в подчинение ЧВК "Вагнер".

Более 100 российских мобилизованных, отказавшихся переходить в ЧВК "Вагнер", пропали без вести в Луганской области.

Об этом пишет российский телеграм-канал Astra cо ссылкой на родственников военных. В паблике также опубликовали телефонные разговоры и переписку "мобиков" с родными перед исчезновением.

По информации издния, сначала оккупантам угрожал бывший "президент Южной Осетии", генерал-лейтенант Анатолий Бибилов. Затем вооружённые боевики ЧВК "Вагнер" закрыли "мобиков" на вагоностроительном заводе в Стаханове. После этого россиян вывезли на полигон в Луганской области. С тех пор они не выходят на связь.

"У нас нет выбора. Кто точно сказал "нет" — их уже забрали, я не знаю, что с ними сейчас происходит. Это "вагнера" приехали. Понимаешь, им вообще пох*й, они сейчас нас (убьют) и выкинут в поле и все", — рассказывал один из "мобиков" родным.

Оккупанты рассказали своим родственникам о том, что к ним приехали представители ЧВК "Вагнер".

"Приехали представители ЧВК "Вагнер" с оружием, их порядка 30 человек. Сейчас просто будут крутить, вертеть, хотят вывезти на какой-то полигон, начали давление прям оказывать. Мы спрашиваем: "Где наши военники?!" — а они говорят: "Нах*я они вам нужны?" Нас обезличили, военников нет, пригнали людей с оружием. Телефоны, я так понимаю, отберут, и на связь выходить мы не сможем", – публикует издание отрывок из разговора второго мобилизованного россиянина со своей женой.

Еще один мобилизованный в телефонном разговоре сообщил матери, что их просто продали вагнеровцам: "Нас здесь 150 человек заперто на вагоноремонтном заводе, нас тупо продали, а мы с этим не согласились".

Фото: ASTRA

Известно, что 57 человек из 170 согласились подписать контракты с ЧВК и больше не выходят на связь.

"Предлагают вступить в ЧВК. Нашему офицеру ударили по лицу. У человека, который ударил, вооруженная охрана. Сейчас будут запугивать. Нас тут держат силой", – рассказывал еще один "мобик".