В России обнаружили уже 7 захоронений "вагнеровцев"

В России нашли уже 7 захоронений наемников ППК "Вагнер". Кладбища продолжают стремительно разрастаться.

Как отмечает издание Би-би-си, в общей сложности похоронены по меньшей мере 995 человек.

Многие из похороненных – осужденные, которые должны были еще отбывать сроки в тюрьмах. Кроме того, родственники по меньшей мере 42 похороненных не знали об их смерти и месяцами выясняли их судьбу.

В частности, новые места захоронения "вагнеровцев" обнаружены в Новосибирске и вблизи Иркутска. Так, в начале апреля волонтеры обнаружили на Новосибирском кладбище отдельный участок с 69 свежими могилами.

"Зачастую завербованных в ПИК осужденных хоронили там, где живут их родственники, однако сейчас стало известно о нескольких десятках случаев, когда ликвидированных в Украине наемников, хоронили в других регионах и не сообщали родственникам", — говорится в сообщении.

Также читайте В ближайшие годы этого не произойдет: когда над Украиной снова будут летать пассажирские самолеты

Одна из родственниц осужденного, подписавшего контракт с ПИК "Вагнер", сообщила изданию, что нашла его могилу в Иркутске.

"Нашего там похоронили, нам не сообщили. Там много уже похоронено и еще при нас копали могилы", — рассказала женщина.

Кроме того, как отметило издание, в марте более 60 однообразных могил с символикой "Вагнера" было обнаружено в Свердловской области, а сейчас там 106 могил.

Также кладбище "вагнеровцев" обнаружено также и во временно оккупированном Луганске. В феврале там насчитывалось 42 могилы, но с тех пор на этом кладбище появилось еще 36 могил.

Напомним, украинские Вооруженные силы Украины настолько истощили силы российских наемников ППК "Вагнера", что военное командование РФ вынуждено было перебросить в Бахмут на Донетчине части НДС РФ

Читайте также: