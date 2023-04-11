В России обнаружили уже 7 захоронений "вагнеровцев"

Новые места захоронения "вагнеровцев" обнаружены в Новосибирске и вблизи Иркутска.
В России нашли уже 7 захоронений наемников ППК "Вагнер". Кладбища продолжают стремительно разрастаться.
Как отмечает издание Би-би-си, в общей сложности похоронены по меньшей мере 995 человек.
Многие из похороненных – осужденные, которые должны были еще отбывать сроки в тюрьмах. Кроме того, родственники по меньшей мере 42 похороненных не знали об их смерти и месяцами выясняли их судьбу.
В частности, новые места захоронения "вагнеровцев" обнаружены в Новосибирске и вблизи Иркутска. Так, в начале апреля волонтеры обнаружили на Новосибирском кладбище отдельный участок с 69 свежими могилами.
"Зачастую завербованных в ПИК осужденных хоронили там, где живут их родственники, однако сейчас стало известно о нескольких десятках случаев, когда ликвидированных в Украине наемников, хоронили в других регионах и не сообщали родственникам", — говорится в сообщении.
Одна из родственниц осужденного, подписавшего контракт с ПИК "Вагнер", сообщила изданию, что нашла его могилу в Иркутске.
"Нашего там похоронили, нам не сообщили. Там много уже похоронено и еще при нас копали могилы", — рассказала женщина.
Кроме того, как отметило издание, в марте более 60 однообразных могил с символикой "Вагнера" было обнаружено в Свердловской области, а сейчас там 106 могил.
Также кладбище "вагнеровцев" обнаружено также и во временно оккупированном Луганске. В феврале там насчитывалось 42 могилы, но с тех пор на этом кладбище появилось еще 36 могил.
Напомним, украинские Вооруженные силы Украины настолько истощили силы российских наемников ППК "Вагнера", что военное командование РФ вынуждено было перебросить в Бахмут на Донетчине части НДС РФ
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