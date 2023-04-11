У Росії виявили вже 7 поховань "вагнерівців"

У Росії знайшли вже 7 поховань найманців ПВК "Вагнер". Кладовища продовжують стрімко розростатися.

Як зазначає видання видання Бі-бі-сі, загалом поховано щонайменше 995 людей.

Багато хто з похованих - засуджені, які повинні були ще відбувати терміни у в'язницях. Крім того, родичі щонайменше 42 похованих не знали про їх смерть і місяцями з'ясовували їх долю.

Зокрема, нові місця поховання "вагнерівців" виявлені в Новосибірську і поблизу Іркутська. Так, на початку квітня волонтери виявили на кладовищі Новосибірська окрему ділянку з 69 свіжими могилами.

"Найчастіше завербованих в ПВК засуджених ховали там, де живуть їхні родичі, проте зараз стало відомо про декілька десятків випадків, коли ліквідованих в Україні найманців, ховали в інших регіонах і не повідомляли родичам", - йдеться у повідомленні.

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Одна з родичок засудженого, який підписав контракт з ПВК "Вагнер" повідомила виданню, що знайшла його могилу в Іркутську.

"Нашого там поховали, нам не повідомили. Там багато вже поховано і ще при нас копали могили", - розповіла жінка.

Крім того, як зазначило видання, в березні більше 60 одноманітних могил з символікою "Вагнера" були виявлені в Свердловській області, а зараз там 106 могил.

Також кладовище "вагнерівців" виявлено також і в тимчасово окупованому Луганську. У лютому там налічувалося 42 могили, але з тих пір на цьому кладовищі з'явилося ще 36 могил.

Нагадаємо, українські Збройні сили України настільки виснажили сили російських найманців ПВК "Вагнера", що військове командування РФ змушене було перекинути до Бахмута на Донеччині частини ПДВ РФ

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