Переданные Украине танки Leopard 2 будут ремонтировать в Польше — Резников

Украинский министр обороны рассказал о достигнутой договоренности на встрече "танковой коалиции".

Министр обороны Украины Алексей Резников встретился с министрами обороны Германии и Польши Борисом Писториусом и Мариушем Блащаком. На встрече так называемой "танковой коалиции" был подписан договор о создании в Польше Центра технического обслуживания и ремонта основных боевых танков Украины Leopard 2.

Об этом глава украинского оборонного ведомства сообщил в Twitter.

"Бронированный кулак", сформированный совместными усилиями, остановит агрессию террористического режима против Европы и всего свободного мира", — прокомментировал это решение Алексей Резников.

A "tank coalition" meeting был held.



Им счастливы для нас германские и политические коллеги, Борис #Pistorius and @mblaszczak, для их беззаботной поддержки для Украины.

Сегодня, мы были подчеркнуты Управление интеллигенции по установке и помещению центра в Польше для Леопарда 2… pic.twitter.com/hrFrrUvN9m — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 21, 2023

По его словам, такое укрепление сотрудничества усилит возможности украинских защитников.

"Украинские солдаты умеют защищать свою страну. Современные западные технологии приведут к поражению Москвы. Чем быстрее это произойдет, тем быстрее придет мир”, — заверил украинский министр.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что морские пехотинцы получили на вооружение французские колесные танки AMX-10 RC и показал видео с этой техникой.

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