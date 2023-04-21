Путин может объявить о приостановлении "СВО" только в одном случае: эксперт объяснил в каком

Может ли Путин в ближайшее время объявить о завершении так называемой специальной военной операции, рассказал в интервью ТСН.ua политконсультант Дмитрий Васильев.

“Это не исключено. Я в это не верю. Хотя очень много и россиян, достаточно активных в нашем информационном пространстве, также есть местные украинские эксперты, которые говорят о том, что это возможно, грубо говоря на 9 мая. Я в это не верю. Я не верю, что Путин просто так остановит "СВО". Мы слишком далеко вошли. Более того, я думаю, что Вооруженные силы Украины не позволят это сделать, потому что будут серьезные контрнаступательные действия, когда россиянам придется бежать. То, что они смогут сделать жест доброй воли для того, чтобы перегруппироваться и освободить определенные части нашей территории, например Запорожскую область или Херсонскую, для того, чтобы отвести войска — кого-то в Мариуполь, кого-то в Крым, чтобы там окопаться и пробовать держать хоть какие-то территории. В это я верю”, – отметил Дмитрий Васильев.

Отдельно он добавил, что Путин может сказать, что "СВО" окончена, а теперь война. Более того, у них все же есть замаскированное объявление всеобщей российской мобилизации принятым законом об электронных повестках.

“Так как теперь каждый может получить повестки в любой момент. Но это не означает, что всех будут мобилизовать. Однако фактически такая возможность есть по этому закону. Потому я думаю, что он может сказать, что "СВО" заканчивается и начинается война”, — подчеркнул Дмитрий Васильев.

Напомним, что в России "арестовали" начальника ГУР Украины Буданова.

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