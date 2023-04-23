Военное командование РФ пытается убедить Путина перейти к обороне — ISW

Российское военное командование, вероятно, пытается убедить президента РФ Владимира Путина перейти к оборонным операциям.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики сообщают, что Министерство обороны РФ сигнализировало высшему руководству страны о больших усилиях при наборе 400 тысяч военнослужащих по контракту, которые могли защитить существующую линию фронта.

В отчете ISW говорится, что военное командование РФ также опрокидывает призывников для удержания российских позиций в Крыму. Есть вероятность, что идет подготовка других ресурсов, чтобы гарантировать, что Россия сможет удержать некоторые позиции после кульминации потенциального украинского контрнаступления.

Специалисты полагают, что руководство Минобороны РФ, вероятно, осознают угрозу украинского контрнаступления, но не прекращают отправлять контрактников для усиления неэффективных наступательных операций – этого требует Путин.

Напомним, руководитель ЧВК "Вагнера" заявлял, что РФ должна "поставить жирную точку" в полномасштабной войне против Украины. "Идеальным вариантом" олигарх называл "объявление об окончании "СВО", а также сообщить всем о том, что Россия "достигла тех планируемых результатов".

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