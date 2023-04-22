Курс валют на выходные, 22-23 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар стабилен, другая валюта – выросла в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 22 апреля и воскресенье, 23 апреля. Курс доллара не изменился. Евро подорожало на 10 коп. Злотый повысился на 5 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Напомним, в выходные и праздничные дни расчетов можно использовать курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 40,06 грн (+10 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,69 (+5 коп.).
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 37,45 – 37,95 грн
- "Ощадбанк" – 37,90-38,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,80 – 38,40 грн
- "Райффайзен" – 37,90-38,40 грн
- ПУМБ – 37,75 – 38,50 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 40,65 – 41,65 грн
- "Сбербанк" — 41,00 — 42,00 грн
- "Укрэксимбанк" – 41,30 – 41,99 грн
- "Райффайзен" – 41,20 – 42,20 грн
- ПУМБ — 41,05-42,00 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 8,65 – 8,96 грн
- "Сбербанк" — 8,40 — 8,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,85 – 9,25 грн
- Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн
- ПУМБ – 8,50 – 9.00 грн
Напомним, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко прогнозирует, что курс доллара в Украине до конца 2023 года может колебаться в диапазоне от 36 до 45 гривен. Реальный курс зависит от трех факторов. В частности, это зависит от правильной экономической политики.