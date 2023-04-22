Курс валют на выходные, 22-23 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар стабилен, другая валюта – выросла в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 22 апреля и воскресенье, 23 апреля. Курс доллара не изменился. Евро подорожало на 10 коп. Злотый повысился на 5 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Напомним, в выходные и праздничные дни расчетов можно использовать курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 40,06 грн (+10 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,69 (+5 коп.).

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 37,45 – 37,95 грн

"Ощадбанк" – 37,90-38,90 грн

"Укрэксимбанк" – 37,80 – 38,40 грн

"Райффайзен" – 37,90-38,40 грн

ПУМБ – 37,75 – 38,50 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,65 – 41,65 грн

"Сбербанк" — 41,00 — 42,00 грн

"Укрэксимбанк" – 41,30 – 41,99 грн

"Райффайзен" – 41,20 – 42,20 грн

ПУМБ — 41,05-42,00 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,65 – 8,96 грн

"Сбербанк" — 8,40 — 8,90 грн

"Укрэксимбанк" – 8,85 – 9,25 грн

Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн

ПУМБ – 8,50 – 9.00 грн

Напомним, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко прогнозирует, что курс доллара в Украине до конца 2023 года может колебаться в диапазоне от 36 до 45 гривен. Реальный курс зависит от трех факторов. В частности, это зависит от правильной экономической политики.

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