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Курс валют на выходные, 22-23 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Курс валют на выходные, 22-23 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют по выходным, 22-23 апреля. / Фото: УНИАН

Доллар стабилен, другая валюта – выросла в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 22 апреля и воскресенье, 23 апреля. Курс доллара не изменился. Евро подорожало на 10 коп. Злотый повысился на 5 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Напомним, в выходные и праздничные дни расчетов можно использовать курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 40,06 грн (+10 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 8,69 (+5 коп.).

Курс доллара в банках:

  • "ПриватБанк" – 37,45 – 37,95 грн
  • "Ощадбанк" – 37,90-38,90 грн
  • "Укрэксимбанк" – 37,80 – 38,40 грн
  • "Райффайзен" – 37,90-38,40 грн
  • ПУМБ – 37,75 – 38,50 грн

Курс евро в банках:

  • "ПриватБанк" – 40,65 – 41,65 грн
  • "Сбербанк" — 41,00 — 42,00 грн
  • "Укрэксимбанк" – 41,30 – 41,99 грн
  • "Райффайзен" – 41,20 – 42,20 грн
  • ПУМБ — 41,05-42,00 грн

Курс злотого в банках:

  • "ПриватБанк" – 8,65 – 8,96 грн
  • "Сбербанк" — 8,40 — 8,90 грн
  • "Укрэксимбанк" – 8,85 – 9,25 грн
  • Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн
  • ПУМБ – 8,50 – 9.00 грн

Напомним, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко прогнозирует, что курс доллара в Украине до конца 2023 года может колебаться в диапазоне от 36 до 45 гривен. Реальный курс зависит от трех факторов. В частности, это зависит от правильной экономической политики.

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Дата публикации
Просмотры
1735
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